España se prepara para convertirse en un enorme observatorio natural a cielo abierto en el verano de 2026. Un fenómeno astronómico excepcional, que no se repite desde hace más de un siglo, empieza a redefinir la estrategia turística de varias comunidades autónomas y a captar la atención internacional.

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto no solo tiene relevancia científica, sino que también se perfila como un potente motor económico. En FITUR 2026, el evento de turismo más esperado del año; administraciones públicas, operadores turísticos y centros de investigación ya anticipan una llegada masiva de visitantes atraídos por el evento astronómico.

Según datos difundidos por la agencia EFE, el sector turístico español observa este fenómeno como una oportunidad histórica para consolidar el astroturismo, una modalidad en auge que combina ciencia, naturaleza y experiencias únicas vinculadas al cielo nocturno.

En 2026 llegará el más esperado por España. Fuente: archivo.

El eclipse total de Sol de agosto de 2026 pone a España en el centro del mundo

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será el primero visible en España en 114 años. Ese día, al caer la tarde, alrededor de las 20.30, la Luna cubrirá por completo el disco solar durante poco más de un minuto y medio, permitiendo observar la corona del Sol.

La franja de totalidad cruzará la Península Ibérica de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Esta amplitud geográfica convierte al país en un destino privilegiado para la observación.

La jornada estará acompañada por una coincidencia poco habitual: una noche de Luna nueva que permitirá disfrutar, horas más tarde, de la lluvia de estrellas de las Perseidas o ‘lágrimas de San Lorenzo’, reforzando el atractivo astronómico del evento.

FITUR 2026 anticipa un boom del astroturismo por el eclipse más largo del siglo

El impacto turístico del eclipse total de Sol ya se hace sentir. “En FITUR se está escuchando mucho rumor de que va a venir medio mundo a España a ver el eclipse. Y en cierta forma es cierto”, explicó a EFE Gabriel Funes, guía astronómico, desde el expositor de Aragón.

Los operadores turísticos consultados por EFE coinciden en que la oferta de transporte, hoteles y actividades en el tercio norte peninsular está prácticamente reservada, especialmente en las zonas donde la totalidad será más visible.

Teruel se posiciona como uno de los enclaves más destacados. “Lo vamos a poder observar a unos privilegiados 5 grados sobre el horizonte”, señaló Funes, quien remarcó que “un eclipse total de Sol no es solo un evento astronómico, es algo que te toca el alma”, según recuerdan los descendientes de quienes vivieron el fenómeno de 1912.

Destinos clave y experiencias únicas para ver el eclipse en España

Varias regiones aprovechan FITUR 2026 para promocionarse como destinos estratégicos de astroturismo. En Aragón, Galáctica, el centro de Astronomía de Arcos de las Salinas (Teruel), prepara un festival para mil personas con actividades científicas y divulgativas.

Castilla y León también destaca su apuesta bajo el lema ‘El cielo nos ha elegido’. “El 12 de agosto se va a vivir un momento muy especial en Castilla y León. Llevamos trabajando en el eclipse más de un año”, afirmó a EFE Javier Figueredo, alcalde de El Espinar, quien subrayó la reducción de la contaminación lumínica y la planificación de eventos especiales.

Soria será otro punto neurálgico, con la provincia ya completa para esa fecha y una previsión de 30.000 visitantes solo en la capital. Galicia, por su parte, verá el eclipse total en 143 concellos, con Lugo y A Coruña como provincias más favorecidas.

El eclipse total de Sol refuerza el valor de los espacios con baja contaminación lumínica. La Diputación de A Coruña destacó en FITUR el potencial del cielo nocturno como recurso turístico sostenible y de alto valor añadido.

En el plano científico, el Observatorio Astrofísico de Javalambre se convertirá en el “ojo del mundo” durante el eclipse, recibiendo a investigadores internacionales para realizar mediciones, según informó el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA).

Desde Navarra, la presidenta María Chivite incluso extendió una invitación a los Reyes para presenciar el fenómeno. “Como sabíamos que el Rey tiene cierta querencia por la astrofísica, el elemento diferencial que nosotros hemos traído este año a FITUR es el fenómeno excepcional que vamos a vivir con el eclipse”, explicó a los medios. EFE

No es todo: el eclipse solar total de 2027 será el evento astronómico más largo del siglo

La astronomía vuelve a atraer la mirada global con un anuncio que entusiasma tanto a científicos como a aficionados. La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total con una duración excepcional de “6 minutos y 22 segundos”, un registro que no se repetirá en décadas y que solo fue superado por el eclipse de 1991.

“La NASA ha estudiado ya todos los eclipses desde el año 4000 a.C hasta el año 8000 y han identificado cuándo y cómo se producirán”, explican los investigadores de la agencia. Esta capacidad de cálculo permite anticipar el fenómeno con una precisión casi absoluta y ubicarlo entre los más relevantes de la historia moderna.

A diferencia de la mayoría de los eclipses, que duran apenas unos minutos, el evento de 2027 será extraordinario por una combinación única de factores astronómicos: la Tierra estará en el afelio, la Luna alcanzará el perigeo y la trayectoria de la sombra cruzará zonas cercanas al Ecuador, ampliando la duración de la totalidad.

Por qué el eclipse de 2027 será único según la NASA

La NASA detalló que la conjunción de tres factores permitirá una oscuridad prolongada. En primer lugar, la mayor distancia entre la Tierra y el Sol hará que el disco solar se vea más pequeño desde nuestro planeta.

En segundo término, la Luna se percibirá más grande al encontrarse en su punto de mayor cercanía con la Tierra. Finalmente, la trayectoria de la sombra lunar cruzará regiones próximas al Ecuador, lo que extiende el recorrido del eclipse sobre la superficie terrestre.

La agencia explica: ”Gracias a modelos matemáticos basados en las leyes del movimiento de Newton, los astrónomos pueden calcular con precisión la posición de la Tierra y la Luna durante siglos o incluso milenios”, un avance que permite conocer con exactitud la hora, duración y ubicación del fenómeno.

Cómo observar el eclipse de forma segura y las experiencias del futuro

La NASA recuerda que la observación de un eclipse solar debe hacerse siempre con protección adecuada. Recomienda utilizar lentes certificados ISO 12312-2 y telescopios equipados con filtros especiales, y advierte que nunca se debe mirar al Sol sin protección fuera del breve período de totalidad.

El evento contará además con transmisiones globales en alta definición y con experiencias digitales avanzadas. Las agencias espaciales trabajan en propuestas de realidad aumentada que permitirán seguir el fenómeno desde cualquier lugar del mundo.

Confirmado por la NASA | Se aproxima el eclipse más largo de la historia con un espectáculo único en el cielo que no se volverá a repetir en 100 años (foto: archivo).

Para los expertos, el eclipse de 2027 no será solo un acontecimiento astronómico, sino también cultural. ”Será el eclipse solar más largo del siglo y de los más largos de la historia”, subraya la NASA, un fenómeno irrepetible que promete dejar una huella profunda en quienes logren presenciarlo.