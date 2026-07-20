El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del domingo 19 de julio

Durante el domingo, 19 de julio de 2026,

Los números ganadores son 05 18 25 32 36 46, la cifra complementaria el 29 y el número de reintegro el 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo 2 ganadores con un galardón de 65106.27 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del domingo, 19 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.204.243 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.156.166,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 65106.27 euros.

3.Cinco aciertos: 89 ganadores con un premio de 731,53 euros.

4.Cuatro aciertos: 4177 ganadores con un premio de 23,38 euros.

5.Tres aciertos: 73723 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 421045 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de difusión.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto y un tiempo antes de jugar y respétalos siempre. Juega por diversión, evita perseguir pérdidas y haz pausas frecuentes.

Si notas ansiedad, ocultas gastos o sientes que pierdes el control, busca apoyo. Puedes llamar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.