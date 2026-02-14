La quinta edición del Benidorm Fest 2026 llega a su momento culminante este sábado 14 de febrero con la celebración de su gran final en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, en la que 12 artistas competirán por el trofeo y un total de 150.000 euros en premios. Esta edición se distingue por ser la primera en la que el certamen no selecciona representante para Eurovisión, tras la decisión de la radiotelevisión pública de España de no participar en el festival europeo. El evento, organizado por RTVE, mantiene su formato de dos semifinales y una final, celebradas los días 10 y 12 de febrero, que han seleccionado a los finalistas a través de una combinación de voto profesional, demoscópico y televoto. Además del premio económico, los participantes luchan por la Sirenita de Oro, símbolo del festival, y por oportunidades de visibilidad internacional. Este año, la gran final del Benidorm Fest 2026 contará con 12 artistas que han superado las dos fases eliminatorias previas. Cada uno volverá a interpretar su canción ante el jurado y el público para optar al premio global de 150.000 euros, repartido entre el intérprete principal y los compositores. El certamen arranca como una celebración de la música española actual con una mezcla de artistas emergentes y voces ya conocidas. Los finalistas han sido seleccionados por una combinación de votos que incluye 50% de jurado profesional, 25% de jurado demoscópico y 25% de televoto del público, lo que garantiza una valoración equilibrada entre expertos y afición. La gala, que se emitirá en La 1 de RTVE y en plataformas digitales, se desarrollará a partir de las 22:00 h con actuaciones que representan diversos géneros, desde pop y rock hasta fusiones contemporáneas. Los músicos finalistas incluyen expresiones creativas distintas, reforzando la diversidad del panorama musical nacional. Una de las particularidades más destacadas de esta edición es que el ganador no obtendrá la plaza para representar a España en Eurovisión, como había sido norma en años anteriores. Esto se debe a la retirada de la participación española en el festival europeo por parte de RTVE, una decisión que ha marcado un nuevo rumbo para el Benidorm Fest. A pesar de ello, la organización ha reforzado el atractivo del concurso con un premio económico significativo, destinado a impulsar las carreras de los artistas y compositores. Además del premio principal, algunos finalistas participarán en iniciativas de promoción internacional, como grabaciones o colaboraciones con plataformas musicales y asociaciones mediáticas. Esta independencia respecto a Eurovisión ha generado expectativas distintas entre el público y los profesionales del sector. La ausencia del objetivo eurovisivo ha permitido a los artistas competir por merecer la canción del año en España, sin las estrategias habituales orientadas al certamen continental. El Benidorm Fest nació como un certamen musical para seleccionar al representante español en Eurovisión, pero con el paso de los años se ha consolidado como una cita en el calendario de la música nacional. Con una estructura de semifinales y final, el festival ha servido de plataforma para artistas emergentes y establecidos. Cada edición ha introducido novedades, y en 2026 la apuesta por un premio económico y la ampliación del número de finalistas hasta 12 refleja la búsqueda de mayor competitividad y espectáculo. Además, la organización ha incorporado colaboraciones con entidades externas para promover la carrera de los participantes más allá del festival. La final de este sábado se presenta como un evento con impacto mediático, con actuaciones especiales de artistas invitados de ediciones pasadas, reforzando la conexión del Benidorm Fest con la escena musical española. La gala combina tradición televisiva con formatos modernos de votación y participación, manteniendo su relevancia en el audiovisual nacional.