La empresa ferroviaria estatal de Austria, ÖBB, presentó un innovador tren de larga distancia que promete transformar la experiencia del viaje: el Railjet Sun Deck. Esta formación de doble piso incorpora una cubierta superior completamente abierta, diseñada para que los pasajeros disfruten del paisaje a bordo mientras recorren rutas turísticas clave del país. El Railjet Sun Deck se lanzará en el verano de 2026 como parte de un plan de renovación del material rodante de ÖBB. La compañía ya incorporó nuevas unidades de doble piso en su flota, aumentando la capacidad y el confort, con servicios digitalizados y mejoras en accesibilidad. La propuesta busca ofrecer una alternativa centrada en el recorrido, más que en la rapidez, y apunta a rutas panorámicas donde el paisaje se convierte en protagonista. El Railjet, servicio de alta velocidad de Austria desde 2008, suele alcanzar los 230 km/h y conecta ciudades nacionales e internacionales como Viena, Innsbruck, Verona y Venecia. El Sun Deck, en cambio, limita su velocidad a 120 km/h, priorizando la experiencia visual sobre la rapidez del viaje. Su cubierta superior abierta permitirá que cerca de 240 pasajeros estén directamente expuestos al exterior, mientras que el resto se distribuirá en la planta inferior con ventanales panorámicos. El tren incorpora ventilación natural para mantener confort térmico, amplias aperturas panorámicas y servicios típicos de la familia Railjet, como primera y segunda clase, coche bistró y Wi-Fi a bordo. La estética del coche bistró se asemeja más a un bar informal, reforzando la idea de que el viaje no solo es traslado, sino también experiencia y permanencia dentro del tren. El despliegue inicial se centrará en el sur de Austria, en corredores turísticos hacia Italia, combinando alto volumen de pasajeros con atractivos paisajes. Este tren no busca reemplazar los servicios rápidos ni competir con el avión, sino ofrecer un segmento de viaje diferente, donde el valor principal está en el trayecto y no en el destino. La empresa aspira a replicar la lógica aplicada en otros servicios, como el Nightjet, ocupando un nicho de mercado vacío dentro del transporte diurno de larga distancia. Además, la incorporación del Sun Deck se enmarca en una estrategia de expansión ferroviaria y eficiencia operativa. Las nuevas unidades de doble piso permiten aumentar la capacidad sin incrementar la frecuencia de trenes, mientras que la variante descapotable segmenta la oferta para pasajeros que buscan experiencias turísticas únicas. Este proyecto representa un desafío técnico y de diseño, ya que nunca antes un tren de larga distancia en Europa había contado con cubierta abierta de manera regular.