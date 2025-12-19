La Fontana Di Trevi es uno los símbolos de la ciudad de Roma (Fuente: Pexels)

La Fontana de Trevi dejará de ser completamente gratuita a partir de febrero de 2026. El Ayuntamiento de Roma comenzará a cobrar una entrada general de 2 euros para acceder a la zona más cercana al monumento.

La medida fue confirmada por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. El objetivo es regular la afluencia masiva de visitantes en el monumento más visitado de la ciudad, solo detrás del Coliseo.

La Fontana de Trevi es una de las pocas grandes atracciones de la capital italiana que mantenía acceso libre. El cambio marca un giro en la política turística de Roma.

Cuánto costará la entrada a la Fontana de Trevi y desde cuándo

El nuevo sistema de acceso comenzará a regir el 1 de febrero de 2026. La entrada general tendrá un valor de 2 euros por persona.

“Es importante aclarar que la Fontana es visible gratuitamente para todos. Estamos hablando solo del acceso a la zona justo delante de la fuente”, precisó Gualtieri.

El esquema prevé dos carriles de acceso diferenciados. Los turistas deberán pagar la entrada, mientras que los residentes en Roma podrán ingresar de forma gratuita.

Cómo será el control de visitantes y la compra de entradas

La entrada paga se suma a una restricción ya vigente. Desde el 22 de diciembre, el acceso simultáneo está limitado a 400 personas. Con la nueva medida, ese cupo se reducirá a 250 visitantes para evitar la saturación del espacio frente a la Fontana de Trevi.

Los billetes podrán comprarse mediante una plataforma digital exclusiva, en el lugar o en puntos físicos como museos y oficinas de información turística.

Para qué se usará el dinero recaudado por la Fontana de Trevi

El alcalde explicó que el costo es “muy bajo, casi simbólico, de solo 2 euros”. El objetivo es reducir la aglomeración sin afectar la experiencia. “Esto nos permitirá reducir un poco la aglomeración de turistas y, al mismo tiempo, obtener recursos para financiar una gran novedad: la gratuidad de los museos en Roma”, afirmó Gualtieri.

Además de la Fontana de Trevi, el nuevo billete se aplicará a la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica.

Según datos oficiales, solo en el primer semestre del año se registraron más de cinco millones de accesos al recinto. El promedio diario fue de 30.000 visitantes. Gualtieri estimó “de forma prudente, y después de descontar los costes de gestión”, que la medida generará 6,5 millones de euros anuales.

“Los recursos cubrirán los costes logísticos, y lo que reste se destinará al mantenimiento y embellecimiento del patrimonio museístico, garantizando también la seguridad”, concluyó el alcalde.