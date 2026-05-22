Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con grandes sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que depara a tu signo hoy, viernes 22 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Capricornio este viernes

Hoy alguien podría recomendarte un libro o una película que contenga un mensaje dirigido a ti. Si aún te inquieta que se repita algo del pasado, ha llegado la hora de cerrar ese capítulo para siempre. Muchos miedos viven solo en tu mente. La vida puede ser extraordinaria.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Capricornio: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Capricornio, en el trabajo alguien podría recomendarte un libro o una película que te dará una clave para encarar un reto. Estarás receptivo y verás una oportunidad donde antes había rutina.

Si temes repetir un error del pasado, suéltalo y actúa con confianza: la barrera está en tu mente. Al pasar página, la jornada puede sorprenderte para bien.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio este viernes 22 de mayo?

Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno.

Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable.

La predicción de los astros para Capricornio (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Capricornio?

Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable.

Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso.

Consejos de hoy para Capricornio

Recibe con apertura la recomendación de hoy; ahí puede estar tu mensaje. Cierra el capítulo del pasado y avanza con la firmeza de Capricornio. Si surge el miedo, ponlo en duda y elige ver lo bueno: la vida puede ser maravillosa.