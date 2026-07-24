Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que depara a tu signo hoy, viernes 24 de julio? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Libra este viernes

Tienes facilidad para dirigir, porque te atraen la autoridad y el liderazgo y te sientes a gusto al ejercerlos. Muy pronto tendrás una ocasión evidente para poner en juego esas capacidades. Aun así, evita excederte o sobrepasar límites. Procura alcanzar el consenso de todos.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Libra, hoy en el trabajo tendrás una oportunidad clara para liderar: dar indicaciones te saldrá natural y te sentirás seguro.

Aun así, cuida no excederte; mide el tono y busca el acuerdo de todos para que tu iniciativa brille sin conflictos.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este viernes 24 de julio?

Hoy, Libra, el amor se favorece con gestos sencillos y una charla honesta que acerca corazones.

Tu mayor compatibilidad es con Géminis, que comparte tu aire sociable y comunicación fluida, creando equilibrio natural.

La predicción de los astros para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Libra?

Libra es sociable, diplomático y amante de la armonía. Busca el equilibrio y la justicia en todo.

A veces duda por querer complacer a todos. Valora el diálogo, la belleza y la paz en su entorno.

Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Libra

Lidera con seguridad, pero evita imponerte. Escucha y busca consensos antes de decidir. Aprovecha la oportunidad delegando y reconociendo a los demás.