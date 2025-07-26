Molinaseca es un pequeño municipio situado en la comunidad autónoma de Castilla y León. Esta villa se ha convertido en una parada obligatoria para aquellas personas que buscan despejarse de la rutina y conocer lugares medievales que se han conservado a través del tiempo.

Actualmente, tiene una población de 851 habitantes de acuerdo a lo último publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la localidad de Molinaseca está declarada Conjunto Histórico-Artístico desde 1975.

Cuáles son los principales atractivos de Molinaseca

La localidad de Molinaseca se conecta con el Puente de los Peregrinos, una impresionante construcción de estilo romántico que se eleva sobre el río Meruelo.

Este emblemático puente marca el inicio del pueblo, que se extiende hasta los pies del antiguo crucero de piedra, ambos símbolos inconfundibles de su rica tradición jacobea.

El Puente de los Peregrinos es una de las principales atracciones de Molinaseca (Fuente: Archivo)

El pueblo está rodeado de un fascinante casco antiguo, donde las calles empedradas y las casas de arquitectura histórica deslumbran a cada visitante. Aquí, los turistas pueden disfrutar de un paseo apacible por las calles y sumergirse en su ambiente pintoresco.

La calle Real recorre todo el casco urbano, donde se pueden encontrar comercios, restaurantes, alojamientos y casas solariegas. Entre los edificios históricos destaca la Iglesia de San Nicolás de Bari, de origen barroco y construida con trazas neoclásicas.

Durante la temporada de verano, la playa fluvial se convierte en uno de los destinos más populares del pueblo, ya que los turistas pueden refrescarse en sus aguas.

Este lugar también atrae a numerosos visitantes de municipios cercanos, como Ponferrada. Los alrededores de Molinaseca son perfectos para los amantes del senderismo, con varias rutas que conducen a través de hermosos paisajes naturales, como el valle del río Meruelo y las montañas circundantes.

Molinaseca ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico en el año 1975 (Fuente: Archivo)

Igor Galo

Cómo llegar a Molinaseca desde León

Acceder a LE-30 desde Av. Condesa de Sagasta y Av. del Ing. Sáenz de Miera.

Seguir por AP-71 y A-6 hacia N-VI en Ponferrada. Toma la salida 383 de A-6.

Continuar por N-VI. Toma LE-142 hacia Molinaseca.

La distancia entre ambos puntos es de 119 km. y el tiempo aproximado de viaje es de una hora 20 minutos.