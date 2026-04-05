Este domingo, 5 de abril de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,57 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,72 euros y el diésel ronda los 1,85 euros por litro. Estas cifras representan una variación del1.77% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 2.02%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 5 de abril de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este domingo: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 98, lo que la hace más eficiente y menos propensa a la detonación en motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede resultar en un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del vehículo. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):