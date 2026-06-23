El día se convertirá en noche: la Agencia Meteorológica alerta por el fenómeno extremo que podría arruinar el eclipse de este año. Fuente: IA.

España se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto de 2026, un eclipse total de Sol cruzará la península ibérica de oeste a este y ofrecerá una oportunidad excepcional para millones de personas.

Sin embargo, un fenómeno atmosférico recurrente podría convertirse en el principal obstáculo para disfrutar del espectáculo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alertó sobre la presencia habitual de un denominado “muro de nubes” en la cornisa cantábrica durante el verano. Aunque todavía es imposible conocer las condiciones meteorológicas exactas para esa fecha, los registros históricos muestran que varias regiones del norte presentan una elevada frecuencia de cielos cubiertos durante agosto.

¿Qué es el “muro de nubes” que preocupa a los expertos?

El fenómeno hace referencia a la persistente acumulación de nubosidad que suele afectar al litoral cantábrico durante los meses estivales. La combinación de la humedad procedente del océano Atlántico, la circulación atmosférica y el relieve montañoso favorece la formación de capas de nubes que reducen la visibilidad del cielo.

Según el estudio realizado por la AEMET, las zonas costeras del norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco registran los porcentajes más bajos de cielos despejados en las fechas y horarios coincidentes con el eclipse. En estas áreas, la probabilidad de contar con buenas condiciones de observación oscila entre el 30% y el 50%.

Los especialistas aclaran que no se trata de una previsión meteorológica para el 12 de agosto de 2026, sino de un análisis estadístico basado en décadas de observaciones. Aun así, los datos permiten identificar qué regiones suelen ofrecer mayores garantías para contemplar este tipo de eventos astronómicos.

¿Qué zonas tendrán más posibilidades de ver el eclipse?

La franja de totalidad del eclipse atravesará ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma. Sin embargo, las probabilidades de observarlo variarán considerablemente según la ubicación.

Las mejores condiciones estadísticas se encuentran en amplias zonas del interior peninsular. Regiones de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro presentan frecuencias de entre el 50% y el 70% de cielos poco nubosos o despejados durante las tardes de agosto.

Por su parte, el sur de la Península destaca como la región con mayor cantidad de jornadas despejadas en verano, aunque gran parte de este territorio queda fuera de la franja de totalidad.

A medida que se acerque la fecha del eclipse, las previsiones meteorológicas de corto plazo permitirán conocer con mayor precisión cuáles serán los mejores puntos para observar un fenómeno que no volverá a repetirse con características similares durante muchos años.