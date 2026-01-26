El aliado perfecto para los días fríos: Lidl lanza una manta eléctrica con calentamiento rápido y apagado automático. (Fuente: Freepik)

El clima frío encuentra en Lidl España una solución práctica y económica: una manta eléctrica de la marca Sensiplast que combina tecnología, confort y seguridad. Este nuevo producto promete brindar calor constante en pocos minutos, ideal para descansar o trabajar sin pasar frío.

Fabricada con vellón suave y materiales certificados, la manta ofrece una experiencia cómoda y segura, adaptándose a las necesidades de cada usuario gracias a sus seis niveles de temperatura y su apagado automático programable.

¿Cómo funciona la manta eléctrica?

La manta eléctrica Sensiplast SWUB 85 D3 está diseñada para ofrecer calor inmediato y uniforme durante el descanso. Gracias a su función de calentamiento rápido y su zona de pies reforzada, garantiza una temperatura confortable incluso en los días más fríos.

Además, su sistema de seguridad electrónico y su apagado automático tras varias horas de uso aseguran una experiencia segura y eficiente.

Llega a Lidl una manta eléctrica con calentamiento rápido, ideal para el frío. (Fuente: Lidl).

Certificación OEKO-TEX STANDARD 100

Este sello OEKO-TEX STANDARD 100 es una certificación internacional que avala que el textil ha sido probado frente a más de 300 sustancias potencialmente dañinas para la salud.

De esta forma, el producto cumple con altos estándares de calidad y seguridad, lo que lo convierte en una opción confiable para el uso diario.

Características del modelo

Estas son las especificaciones más destacadas del producto:

Seis niveles de temperatura ajustables.

Calentamiento rápido y zona de pies extra cálida.

Suave tejido de vellón, lavable a máquina a 30 °C.

Sistema de seguridad electrónico con reducción automática de calor.

Apagado automático configurable (1, 3, 6 o 12 horas).

Potencia: entre 55 y 65 W.

Medidas aproximadas: 150 x 80 cm.

Cable extralargo de 2,8 metros.

La manta eléctrica con calentamiento rápido y apagado automático. (Fuente: Lidl) Lidl

¿Cómo comprar la manta eléctrica de Lidl?

La manta eléctrica Sensiplast tiene un precio de 18,99 euros y puede adquirirse exclusivamente online a través de la tienda digital de Lidl. No está disponible en locales físicos, y su disponibilidad depende del stock vigente.

El envío se realiza a domicilio, con opciones de entrega rápida según la región, lo que permite recibir el producto directamente en el hogar y disfrutar del confort térmico durante toda la temporada invernal.