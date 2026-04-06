Un científico ruso fue detenido tras apuñalar a su compañero en una base de investigación en la Antártida, en un hecho ocurrido el 9 de octubre de 2018 y que generó repercusión internacional hasta hoy por su insólito trasfondo. El episodio tuvo lugar en la base Bellingshausen, donde ambos convivían en condiciones de aislamiento extremo. El agresor, Sergei Savitsky, fue trasladado a San Petersburgo, donde quedó bajo investigación por intento de homicidio. La víctima, Oleg Beloguzov, fue evacuada de urgencia a Chile tras resultar herida en el ataque, aunque logró sobrevivir. Con el paso de los días, se conoció el motivo que desencadenó la agresión: una reiterada conducta que deterioró la convivencia entre ambos científicos. La pelea entre los dos científicos se dio en medio de una discusión en el comedor, Savitsky atacó con un cuchillo a su compañero, en un hecho que tomó estado público semanas después. Tras el ataque, Savitsky fue trasladado a San Petersburgo, donde enfrentó cargos por intento de homicidio pero no trascendio el veredicto. “Es malo que las cosas hayan resultado así”, dijo el hombre, según el medio británico The Telegraph. El caso generó impacto por tratarse de uno de los episodios más graves registrados en una base científica en la Antártida. A medida que se conocieron detalles del caso, salió a la luz el motivo detrás del ataque. Ambos científicos pasaban gran parte del tiempo leyendo libros como forma de entretenimiento. Sin embargo, la convivencia se deterioró porque Beloguzov tenía una costumbre que irritaba a su compañero: revelar el final de las historias antes de que pudiera terminarlas. Según trascendió, esta situación se repitió durante meses. El aislamiento, sumado al consumo de alcohol, habría sido el detonante para que Savitsky reaccionara de forma violenta. Oleg Beloguzov, de 52 años, fue apuñalado y trasladado de urgencia a un hospital en Chile. Su corazón resultó herido y fue ingresado en cuidados intensivos. Con el paso de los días, logró recuperarse. El caso evidenció los riesgos psicológicos de la vida en condiciones extremas. Savitsky, por su parte, fue deportado a Rusia, donde quedó detenido y bajo investigación judicial por intento de homicidio. Aunque el caso sorprendió por su motivo, no es la primera vez que ocurre un hecho violento en regiones polares. En 2010, un meteorólogo ruso fue condenado por asesinar a su compañero en una estación del Ártico. Estos episodios reflejan el impacto que pueden tener el aislamiento y las condiciones extremas en la conducta humana. La base Bellingshausen, ubicada en la Isla King George, funciona todo el año y es considerada por algunos exploradores como un destino accesible dentro de la Antártida. Sin embargo, este caso cambió su percepción para muchos.