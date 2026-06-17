“Nunca te fíes de alguien que no tiene amigos, porque sin amistades es imposible ser feliz”.

Hay frases que incomodan porque dan en el blanco. Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la Antigua Grecia, dejó escrita una que sigue siendo perfectamente aplicable a la sociedad actual: “No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque es imposible que alguien que no tiene amigos que sea feliz”.

No habla de popularidad ni de tener una agenda social repleta. Habla de algo que ocurre mucho más adentro: la necesidad humana de lazos reales con otras personas.

Y quienes la leen hoy, en una cultura que empuja permanentemente a la productividad individual y al éxito personal, reconocen en ella algo que ya conocían sin haber encontrado las palabras.

Aristóteles, filósofo y pensador: “El amigo de todo el mundo no es un amigo”. Shutterstock

Por qué Aristóteles consideró la amistad más importante que las riquezas

El pensamiento de Aristóteles sobre la amistad no es una reflexión menor. En su Ética a Nicómaco, el filósofo le dedica dos libros enteros a clasificarla y entenderla, situándola por encima de las posesiones materiales.

“Sin amigos nadie elegiría vivir, aunque tuviera todos los demás bienes”, escribió. Una idea insistente de que no son las cosas materiales las que producen bienestar permanente.

Para Aristóteles, no todas las amistades valen lo mismo. Distingue entre tres tipos:

Las amistades por utilidad . Son las del colega de trabajo con quien se colabora porque conviene.

Las amistades por placer . Son las de salir y pasarlo bien

Las amistades por virtud. Es esa relación rara y preciosa en la que dos personas se desean bien de verdad, incluso cuando no hay nada que sacar.

Esa amistad última amplía la vida propia. Permite mirarse con más claridad, sostenerse en días malos y, sobre todo, practicar lo que los griegos llamaban la virtud, porque para Aristóteles la felicidad no es un subidón emocional sino una forma de vivir y actuar bien en el tiempo.

Aristóteles fue el hombre más importante de la humanidad: le dio lo que necesita para sobrevivir, según un académico Wikipedia

La ciencia moderna le da la razón a Aristóteles dos mil años después

La ciencia lo ha confirmado en tiempos recientes. El estudio más amplio que se ha realizado sobre salud en la edad adulta, el Estudio de Desarrollo de Harvard, que lleva décadas en marcha, concluyó que la soledad no deseada es uno de los mayores factores de riesgo para la salud. Las personas con vínculos sociales sólidos viven más, enferman menos y reportan mayores niveles de bienestar.

El profesor Robert Waldinger, director del estudio en Harvard, es directo en su conclusión: cuando llegues a casa estresado o de mal humor, hablar con alguien que viva contigo o llamar a un amigo tiene más impacto sobre tu bienestar que cualquier otra estrategia.

Lo que Aristóteles propone como forma de vivir

La frase de Aristóteles no es solo una advertencia sobre a quién confiar. Es un diagnóstico de cómo funciona la felicidad humana. Somos animales sociales, decía. Cuanto mejor sea la vida en comunidad, más felices podremos ser. Y esa idea, formulada hace más de dos mil años en el ágora ateniense, sigue siendo tan exacta que resulta difícil rebatirla.