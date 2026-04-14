En un contexto donde el tiempo y la eficiencia marcan la rutina diaria, un nuevo protagonista comienza a desplazar a uno de los dispositivos más populares de los últimos años. La freidora de aire, que supo imponerse en millones de cocinas, enfrenta ahora la competencia directa de la olla multifunción, un equipo que promete mayor versatilidad, rapidez y mejores resultados en una amplia variedad de preparaciones. Las ollas multifunción, también conocidas como multicooker, integran en un solo dispositivo funciones que antes requerían varios aparatos, lo que redefine la forma de cocinar en el hogar moderno. En este escenario, la tendencia se consolida con usuarios que priorizan equipos capaces de adaptarse a múltiples recetas, desde platos elaborados hasta opciones rápidas para el día a día. La freidora de aire, aunque sigue vigente, comienza a quedar limitada frente a un competidor que amplía el abanico de posibilidades. La principal ventaja de la olla multifunción radica en su capacidad para concentrar diferentes métodos de cocción en un solo aparato. Puede funcionar como olla a presión, arrocera, vaporera, sartén eléctrica e incluso yogurtera, lo que permite preparar desde carnes hasta postres sin necesidad de cambiar de equipo. Esta versatilidad no solo ahorra espacio en la cocina, también reduce el tiempo de preparación. A diferencia de la freidora de aire, que se especializa en cocciones con aire caliente, la multicooker permite sellar, hervir, cocinar a presión y mantener el calor, lo que optimiza cada etapa del proceso culinario. Además, el control de temperatura y los programas automáticos facilitan resultados más precisos. Esto genera una ventaja clara para quienes buscan practicidad sin perder calidad, especialmente en recetas que requieren tiempos de cocción específicos. Uno de los puntos más destacados de la olla multifunción es su velocidad. Gracias a la cocción a presión, logra reducir significativamente los tiempos en preparaciones que tradicionalmente demandan horas, como guisos o carnes duras, que pueden estar listas en menos de la mitad del tiempo habitual. En términos de calidad, el resultado también marca diferencias. La cocción cerrada conserva mejor los jugos, sabores y nutrientes, lo que se traduce en platos más tiernos y sabrosos. Este aspecto resulta clave frente a la freidora de aire, que si bien ofrece texturas crujientes, no siempre logra la misma profundidad de sabor en ciertos alimentos. Por último, la eficiencia energética aparece como otro factor determinante. Al concentrar funciones y reducir tiempos de cocción, la multicooker se posiciona como una opción más económica en el largo plazo, lo que explica su crecimiento sostenido en el mercado y su consolidación como el nuevo electrodoméstico estrella en la cocina. La opción más buscada se consigue en las tiendas de Lidl, que comercializa la Monsieur Cuisine Smart de Silvercrest, uno de los modelos más completos y demandados del mercado. Este electrodoméstico suele lanzarse en campañas puntuales, tanto en tiendas físicas como en su web oficial, por lo que su disponibilidad es limitada y suele agotarse en pocos días. Con un precio cercano a los 499,99 euros, se posiciona como una alternativa más accesible frente a equipos de gama alta como la Thermomix. Su combinación de funciones, que permite cocinar, mezclar, amasar y preparar recetas guiadas desde una pantalla táctil, explica por qué se convirtió en uno de los productos más buscados por quienes quieren reemplazar varios electrodomésticos en la cocina.