La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías astrales que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Virgo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy viernes 21 de agosto para Virgo

Para Virgo, el día se inclina hacia la cooperación: la generosidad de amigos o vecinos aporta aquello que, por ajustes de presupuesto, no resulta fácil conseguir. Acogerlo con serenidad y gratitud armoniza la prudencia material con la confianza en la red cercana.

El equilibrio se fortalece desde lo afectivo: cariño, compañía y presencia atenta devuelven el gesto de forma auténtica. Pequeños detalles y tiempo compartido convierten la ayuda en vínculo sólido, sin presiones ni deudas.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Virgo?

Este 2026-08-21, Virgo en el trabajo puede beneficiarse de la generosidad de colegas o contactos que le brindan recursos que ahora son difíciles de costear; acéptalos con gratitud, aprovéchalos para cumplir objetivos y devuelve el gesto con apoyo, cooperación y presencia, fortaleciendo vínculos y abriendo puertas a nuevas oportunidades.

Virgo: así te irá en el amor este viernes

Virgo, hoy el amor fluye cuando aceptas con gratitud los detalles y el apoyo que te brindan; esa reciprocidad, hecha de cariño y compañía, fortalece un vínculo existente y puede abrir una puerta si estás soltero/a dentro de tu círculo cercano.

Tu mayor compatibilidad durante este día es con Tauro: su generosidad práctica y serenidad complementan tu necesidad de orden, convirtiendo la ayuda mutua en seguridad emocional y gestos tiernos.

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, sus números de la suerte son "99, 92, 36, 84", útiles para elegir fechas clave, tomar decisiones y probar suerte con prudencia.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, acepta con gratitud la ayuda de tus amigos para aliviar el ajuste de presupuesto; fortalecer esos lazos te aportará calma mental y una caminata sencilla con ellos cuidará tu cuerpo.