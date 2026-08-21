Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 21 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

sagitarianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este viernes para Sagitario

Para Sagitario, reservar una parte del día para descansar luce como la opción más sensata; la intuición reciente de que hace falta recargar energías cobra hoy protagonismo.

Las tentaciones de amistades que ignoran los límites solo drenarían ánimo y tiempo; un no claro y firme, expresado con calma, dejará todo comprendido.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Sagitario?

Sagitario, en el trabajo este 2026-08-21 baja el ritmo y reserva pausas para recargar; di no con firmeza a invitaciones o distracciones de colegas y amigos, protege tu energía y evita errores: con límites claros y enfoque en lo esencial, cerrarás tus tareas sin agotarte y ganarás respeto por tu determinación.

Sagitario: así te irá en el amor este viernes

Sagitario, en el amor hoy te irá mejor si bajas el ritmo: reserva un momento para ti, recarga energías y evita dejarte llevar por planes o tentaciones que no te convencen. Poner límites con serenidad fortalecerá los lazos sinceros y te acercará a quien valora tu bienestar.

La mayor compatibilidad del día será con Libra, un signo que acompaña con equilibrio y respeto por tus tiempos, alejándote de presiones externas. Con Libra, la conexión fluirá desde la calma y la comprensión mutua.

Los números de la suerte para Sagitario

Para Sagitario, los números de la suerte "19, 10, 80, 83" sirven para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Sagitario, reserva cada día un rato para descansar y recargar: di no con firmeza a planes que te agoten, protege tus límites y usa ese tiempo para sueño reparador, respiración consciente o estiramientos suaves.