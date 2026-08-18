Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 18 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

sagitarianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este martes para Sagitario

Para Sagitario, el día rinde más cuando se evitan discusiones que puedan agriar el ánimo, especialmente en vacaciones.

Aun así, hacer valer derechos y lo contratado resulta pertinente; con más personas implicadas, el apoyo colectivo puede facilitarlo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Sagitario?

Sagitario, en el trabajo este 2026-08-18 evita iniciar discusiones que agriarán el ambiente, pero defiende con firmeza tus derechos y lo pactado; habrá más personas involucradas y podrás apoyarte en ellas para resolver pendientes y obtener lo que corresponde.

Sagitario: así te irá en el amor este martes

Hoy, Sagitario, el amor te pide calma: evita iniciar discusiones innecesarias y elige el diálogo sereno. Si algo te incomoda, podrás expresar tus límites y necesidades con claridad sin arruinar el buen ambiente, especialmente si estás de descanso.

Tu mayor compatibilidad del día será con Libra, un signo que favorecerá acuerdos justos y conversaciones equilibradas, ayudándote a reclamar lo que mereces en la relación sin tensión.

Los números de la suerte para Sagitario

Para Sagitario, sus números de la suerte son 56, 66, 14 y 20; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y juegos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Sagitario, protege tu salud mental evitando discusiones; reclama lo que te corresponde con calma y asertividad, apóyate en los demás y preserva tu descanso, sobre todo en vacaciones.