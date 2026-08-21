Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 21 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

piscianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy viernes 21 de agosto para Piscis

Un acercamiento inesperado desde la amistad podría descolocar. Puede resultar útil conceder tiempo a las emociones y atender a las señales internas para ganar claridad.

Considerar opciones y valores personales, sin prisa, suele revelar respuestas insospechadas. La intuición, acompañada de prudencia, termina iluminando una decisión que sorprende.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Piscis?

Para las personas de Piscis, el 2026-08-21 en el trabajo traerá desconcierto cuando un colega-amigo se acerque con mayor intimidad y proponga una colaboración o cambio de rol más serio; tómense un tiempo antes de responder, porque la sorpresa inicial dará paso a una decisión que las dejará asombradas y podría redefinir su rumbo laboral.

Piscis: así te irá en el amor este viernes

Piscis, hoy el amor te tomará por sorpresa: alguien cercano podría proponerte algo más serio. Respira, piensa antes de contestar y deja que tu intuición te guíe; esa pausa te llevará a una decisión que incluso te sorprenda.

Durante este día tu mayor compatibilidad será con Virgo, cuya serenidad y sentido práctico te darán el espacio y la claridad para decidir, fortaleciendo un vínculo honesto.

Los números de la suerte para Piscis

Para Piscis, sus números de la suerte son 27, 59, 47 y 43, útiles para elegir fechas, tomar decisiones y participar en sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Piscis, ante esta sorpresa, cuida tu salud mental: tómate un tiempo para respirar, dormir bien y dar un paseo, escribe lo que sientes y habla con alguien de confianza antes de responder; decidir con calma y con límites claros protegerá tu equilibrio emocional.