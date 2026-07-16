Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 16 de julio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

piscianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy jueves 16 de julio para Piscis

Para Piscis, el día se inclina hacia la serenidad ante la inquietud por un asunto familiar que no cede; la empatía y el respeto por los ritmos ajenos amortiguan tensiones y cuidan la energía.

Con frecuencia, una voz externa y de confianza aporta una mirada que abre puertas; esa mediación suele traer buenos resultados y aligera el clima sin confrontaciones.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Piscis?

Piscis, en el trabajo este 2026-07-16 podrías distraerte por una preocupación familiar; busca el consejo o la mediación de un amigo o colega de confianza fuera de tu familia: esa estrategia facilitará acuerdos, bajará la tensión y te permitirá avanzar con buen pie en tus objetivos.

Piscis: así te irá en el amor este jueves

Piscis, hoy el amor fluye mejor cuando permites que una voz externa de confianza te ayude: un amigo o amiga puede brindarte claridad para expresar tus sentimientos y aliviar esa preocupación familiar que te pesa. Si estás en pareja, ese apoyo traerá unión; si estás soltero/a, podrían presentarte a alguien valioso.

Tu compatibilidad más alta del día es con Cáncer: su calidez y enfoque en la familia armonizan con tu sensibilidad, facilitando acuerdos y gestos de cuidado mutuo. Juntos encontrarán la estrategia justa para proteger a los suyos sin perder la ternura.

Los números de la suerte para Piscis

Para Piscis, sus números de la suerte son "82, 49, 19 y 20" y pueden servir para tomar decisiones y elegir fechas clave.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Piscis, para cuidar tu salud mental, pide a un amigo de confianza que hable con tu familiar y, mientras tanto, practica respiración y una breve caminata para descargar tensión y poner límites sanos.