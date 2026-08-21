Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este viernes, 21 de agosto de 2026, las personas de Libra pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este viernes para Libra

Libra, defiende con calma y firmeza lo que consideras verdad, pero sin imponerla; deja que tus actos hablen. Aprovecha la energía positiva para abrir tu mente y escuchar perspectivas distintas.

Busca experiencias que te lleven a nuevas dimensiones: un curso, un libro diferente o una conversación profunda. Todo desplazamiento o pequeño viaje será educativo y placentero si vas con curiosidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Libra?

Este 2026-08-21, Libra, en el trabajo sentirás un fuerte impulso por defender tus ideas y valores, pero te irá mejor si las presentas con respeto sin imponerlas; aprovecha la energía positiva del día para aprender algo nuevo, ampliar tu perspectiva y buscar proyectos que te lleven a explorar otras áreas, pues esa apertura mental y colaborativa favorecerá conversaciones productivas, apoyos clave y avances concretos.

Libra: así te irá en el amor este viernes

Libra, en el amor hoy brillarás al defender con calma lo que sientes y crees; tu autenticidad atraerá miradas. Habla desde el corazón sin imponer, escucha con apertura y deja que la buena energía acerque conversaciones honestas.

Tu mayor compatibilidad del día es con Sagitario: su espíritu aventurero y optimista impulsará experiencias que expandan la mente y el vínculo. Eviten los dogmas y disfruten planes que los lleven a nuevas dimensiones juntos.

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte 8, 47, 90 y 62 sirven para atraer buena fortuna y apoyar decisiones clave en el amor, el trabajo y las finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, para cuidar tu salud mental y física, medita o respira conscientemente antes de debatir y, en tus viajes, camina al aire libre para despejarte sin imponerte ni imponer a otros.