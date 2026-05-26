En esta noticia

La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Libra y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Te puede interesar

Aumento confirmado para las Fuerzas Armadas: ¿cuánto deben percibir?

Te puede interesar

Ya está confirmado | El Gobierno modificó la jornada laboral y todos laborarán 42 horas por semana en 2026

Horóscopo de hoy martes 26 de mayo para Libra

Para Libra, el día gana ligereza cuando la culpa por un exceso deja de mandar; aceptar el tropiezo sin dramatizar devuelve el equilibrio.

Mirar hacia mañana con un propósito de cuidado, sin castigos, sostiene la serenidad y favorece elecciones más conscientes durante la jornada.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Libra?

Para las personas de Libra, este 2026-05-26 en el trabajo será un día para soltar la culpa por pequeños deslices y evitar la parálisis: con amabilidad hacia sí mismas, podrán recentrarse, ordenar prioridades y mantener un ritmo más saludable. Si algo no sale como esperaban, no se castiguen; cuídense, ajusten lo necesario y usen lo aprendido para encarar mañana con mayor equilibrio y eficacia

Te puede interesar

Ya está confirmado | La Línea 1 del Metro incorporó el noveno tren y comenzará a prestar servicio en su recorrido completo a partir de este día

Libra: así te irá en el amor este martes

Libra, hoy en el amor te irá mejor si sueltas la culpa y el perfeccionismo: permítete disfrutar sin juzgarte. Una conversación suave y honesta abrirá espacio para la cercanía y el perdón, contigo y con quien te gusta.

La compatibilidad del día es con Tauro: su calidez y sentido del cuidado te ayudan a bajar el ritmo y disfrutar sin reproches. Juntos encontrarán el equilibrio entre placer y autocuidado.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Para los Libra, sus números de la suerte son 14, 73, 46 y 1, ideales para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, si hoy comes de más, suelta la culpa: trátate con amabilidad, hidrátate, da un paseo breve y planifica para mañana comidas sencillas y conscientes; cuidarte sin castigarte te ayudará a recuperar el equilibrio.

Te puede interesar

El “Napoleón de Egipto”: científicos hallaron la tumba de un faraón más potente que Ramses II