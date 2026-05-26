La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Libra y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy martes 26 de mayo para Libra

Para Libra, el día gana ligereza cuando la culpa por un exceso deja de mandar; aceptar el tropiezo sin dramatizar devuelve el equilibrio.

Mirar hacia mañana con un propósito de cuidado, sin castigos, sostiene la serenidad y favorece elecciones más conscientes durante la jornada.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Libra?

Para las personas de Libra, este 2026-05-26 en el trabajo será un día para soltar la culpa por pequeños deslices y evitar la parálisis: con amabilidad hacia sí mismas, podrán recentrarse, ordenar prioridades y mantener un ritmo más saludable. Si algo no sale como esperaban, no se castiguen; cuídense, ajusten lo necesario y usen lo aprendido para encarar mañana con mayor equilibrio y eficacia

Libra: así te irá en el amor este martes

Libra, hoy en el amor te irá mejor si sueltas la culpa y el perfeccionismo: permítete disfrutar sin juzgarte. Una conversación suave y honesta abrirá espacio para la cercanía y el perdón, contigo y con quien te gusta.

La compatibilidad del día es con Tauro: su calidez y sentido del cuidado te ayudan a bajar el ritmo y disfrutar sin reproches. Juntos encontrarán el equilibrio entre placer y autocuidado.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Para los Libra, sus números de la suerte son 14, 73, 46 y 1, ideales para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, si hoy comes de más, suelta la culpa: trátate con amabilidad, hidrátate, da un paseo breve y planifica para mañana comidas sencillas y conscientes; cuidarte sin castigarte te ayudará a recuperar el equilibrio.