Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 6 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

leoninos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy jueves 6 de agosto para Leo

Leo, abraza la flexibilidad: mantén la mente abierta ante las sorpresas y revisa tus juicios sobre los demás. Si los planes se caen, improvisa con humor y creatividad.

Cuando amigos o conocidos te lleven la contraria o te digan cosas duras, respira y evita reaccionar desde el orgullo. Escucha, toma lo útil y pon límites con calma para seguir adelante.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Leo?

En el trabajo, Leo, este 2026-08-06 llegarán sorpresas que te harán reconsiderar a algunos colegas; lo que esperabas no sucederá, así que mantén la calma, improvisa con flexibilidad y escucha a quienes te lleven la contraria, porque de ese contraste pueden surgir soluciones creativas y una oportunidad para destacar.

Leo: así te irá en el amor este jueves

Leo, en el amor te esperan giros inesperados: lo planeado se cae y te tocará improvisar. Toma con humor los desacuerdos y escucha; de esas diferencias pueden surgir chispas y una conexión más auténtica.

Hoy tu mayor compatibilidad es con Géminis, un signo que fluye con la sorpresa y te acompaña a cambiar de plan sin drama. Su ligereza y curiosidad suavizarán las contrarias y harán que el juego romántico sea vibrante.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para los del signo Leo, los números de la suerte "47, 98, 58 y 63" les pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas clave o en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, ante las sorpresas y comentarios duros de hoy, prioriza tu calma: respira profundo, haz pausas antes de responder y da una caminata breve para soltar tensión; mantén flexibilidad en tus planes y pon límites si algo te hiere.