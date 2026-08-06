Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 6 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.664,35 pesos colombianos.

En el mercado del Euro, la última semana registró un alza de 4.36%, mientras que en el último año acumuló una variación de -18.07%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 27.94%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con una volatilidad anual del 19.73%.

En las últimas tres sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo alcista: 7 alzas y 3 caídas; comenzó con vaivenes, tomó impulso a mitad de periodo y cerró con tres subidas seguidas, sin días estables.

La cotización del Euro muestra una tendencia alcista en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la divisa europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 6 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 366435.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 732870.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1832175.05 pesos colombianos, considerando un valor por unidad de 3664.3501 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: