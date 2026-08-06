Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 6 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 619,55 pesos colombianos.

En la última semana, el Real registró un leve avance de 0.72%, pero en el último año su variación fue de -11.98%, lo que indica una tendencia bajista pese al repunte reciente.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana, con un 30.15%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas dos sesiones, el real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real estuvo volátil: cinco descensos, cuatro avances y un día sin cambios; el saldo fue levemente negativo y cerró más débil tras dos caídas consecutivas.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 6 de agosto de 2026,

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia deben pagar 61955.34215559979 pesos colombianos; 200 reales cuestan 123910.68431119958 pesos colombianos y 500 reales cuestan 309776.71077799895 pesos colombianos.