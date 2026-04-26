Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este domingo, 26 de abril de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los geminianos Géminis, hoy ajusta tu rutina y cambia lo que ya no te aporta. Da forma a tus proyectos laborales con un plan simple y un primer paso claro. Cuida tu espalda: haz pausas y estira para soltar tensiones. Un buen masaje o unos minutos de relajación te ayudarán también en lo anímico. Géminis, este 2026-04-26 enfócate en ajustar tu rutina y dar forma a esos proyectos laborales que has tenido en mente; con organización y pasos concretos, verás avances. Cuida tu espalda con pausas y buena postura para que la tensión no afecte tu rendimiento. Géminis, en el amor hoy te irá mejor si ajustas tu rutina y no dejas que las exigencias laborales invadan tus tiempos afectivos; al soltar tensiones —sobre todo en la espalda— podrás conectar con mayor ternura y claridad. Compatibilidad del día: Libra; su armonía y diálogo te ayudan a dar forma a planes en pareja y a aliviar el estrés, logrando un encuentro ligero y cómplice durante este día. Los números de la suerte de Géminis son 67, 97, 77 y 72; pueden servirte para elegir fechas, tomar decisiones clave y atraer buenas oportunidades. Géminis, ajusta tu rutina y organiza mejor tus proyectos laborales para reducir el estrés; cuida tu espalda con pausas, estiramientos y buena postura y date un masaje o una sesión de relajación para liberar tensiones y reforzar tu bienestar mental.