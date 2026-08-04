La predicción de los astros para Géminis (foto: Pixabay).

El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Geminis sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este martes, 4 de agosto de 2026.

Horóscopo de hoy martes 4 de agosto para Geminis

Para Géminis, el día se lleva mejor con calma y espacios poco concurridos. La energía rinde más en tareas discretas, dejando lo social para lo imprescindible.

La reunión familiar, antigua y con tintes políticos, se transita mejor desde la observación, temas neutros y tiempos acotados. Un cierre cordial y un breve desahogo después ayudan a equilibrar el ánimo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Geminis?

Géminis, este 2026-08-04 en el trabajo preferirás evitar multitudes y reuniones obligatorias; aun así, puede surgir una junta ineludible. Enfréntala con diplomacia, mantente al margen de la política de oficina y enfócate en tareas individuales. Si marcas límites amables, podrás avanzar con eficacia y sin desgaste.

Geminis: así te irá en el amor este martes

Géminis, hoy el amor se inclina hacia la calma: preferirás planes íntimos y conversaciones sinceras antes que eventos con demasiada gente. Si surgen compromisos familiares, cúmplelos sin alargar y busca luego la complicidad con tu pareja; evita debates tensos y prioriza la ternura.

Tu mayor compatibilidad del día será con Tauro, que aportará paciencia, estabilidad y un refugio tranquilo. Si estás soltero/a, una charla en un ambiente reducido con alguien de Tauro puede encender una conexión sólida y serena.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Geminis

Para Géminis, los números de la suerte 2, 20, 81 y 91 pueden ayudar a elegir fechas, tomar decisiones importantes y potenciar oportunidades en proyectos, estudios o relaciones.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Geminis, cuida tu salud mental ante esa reunión que no te apetece: respira profundo, fija un límite de tiempo y toma pausas en un lugar tranquilo. Evita discutir de política y date permiso de irte si te sientes sobrepasado.