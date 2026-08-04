Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 4 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.720,16 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro subió un 5,82%, pero en el último año acumuló una caída del 16,46%, lo que sugiere una recuperación reciente tras una tendencia bajista prolongada.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 51.39%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.64%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el Euro mostró volatilidad con predominio de avances (6 subidas y 4 caídas), sin jornadas planas y cerró el periodo al alza, sugiriendo una leve tendencia ascendente.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 4 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3720.1599 pesos colombianos, es de 372,015.99 pesos; comprar 200 euros cuesta 744,031.98 pesos y 500 euros cuesta 1,860,079.95 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: