Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 4 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 634,62 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real subió 0.32%, pero en el último año cayó -8.85%, señalando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana ha sido del 35.53%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.78%.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real empezó estable, encadenó dos caídas, luego dos avances, alternó vaivenes con otra pausa y terminó cerca del punto de partida, sin tendencia definida.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 4 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 63462.39264165406 pesos colombianos; 200 reales cuestan 126924.78528330812 pesos colombianos y 500 reales cuestan 317311.9632082703 pesos colombianos.