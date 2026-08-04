Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 4 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

taurinos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este martes para Tauro

Para Tauro, la jornada se ilumina al aflojar la rutina: una chispa de novedad reaviva el ánimo.

Una invitación amistosa podría convertirse en recuerdo imborrable si la vacilación no se interpone.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Tauro?

Tauro, este 2026-08-04 en el trabajo sentirás la urgencia de salir de la rutina; una propuesta inesperada, quizá a través de un amigo o colega, puede brindarte una experiencia profesional emocionante e inolvidable si la aceptas sin titubear. Di que sí y notarás motivación renovada y nuevas oportunidades.

Tauro: así te irá en el amor este martes

Para Tauro, el amor hoy se activa cuando rompes la rutina: tras varios días iguales, un plan distinto o una invitación espontánea reavivará la chispa. Si estás en pareja, sorprende con una cita nueva; si estás soltero(a), acepta un plan fuera de tu zona de confort

Compatibilidad destacada: Géminis. Su curiosidad y frescura te ayudarán a salir de lo previsible y a disfrutar de conversaciones y actividades dinámicas que fortalecen el vínculo

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Tauro

Para Tauro, sus números de la suerte son "65, 8, 63, 44" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena energía en proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, rompe la rutina y acepta la propuesta de ese amigo. Probar una actividad nueva, mejor si es al aire libre y activa, te ayudará a reducir el estrés, despejar la mente y renovar tu energía.