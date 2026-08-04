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Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 4 de agosto de 2026.
Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los
taurinos
amor, la salud y el trabajo
El horóscopo de este martes para Tauro
Para Tauro, la jornada se ilumina al aflojar la rutina: una chispa de novedad reaviva el ánimo.
Una invitación amistosa podría convertirse en recuerdo imborrable si la vacilación no se interpone.
¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Tauro?
Tauro, este 2026-08-04 en el trabajo sentirás la urgencia de salir de la rutina; una propuesta inesperada, quizá a través de un amigo o colega, puede brindarte una experiencia profesional emocionante e inolvidable si la aceptas sin titubear. Di que sí y notarás motivación renovada y nuevas oportunidades.
Tauro: así te irá en el amor este martes
Para Tauro, el amor hoy se activa cuando rompes la rutina: tras varios días iguales, un plan distinto o una invitación espontánea reavivará la chispa. Si estás en pareja, sorprende con una cita nueva; si estás soltero(a), acepta un plan fuera de tu zona de confort
Compatibilidad destacada: Géminis. Su curiosidad y frescura te ayudarán a salir de lo previsible y a disfrutar de conversaciones y actividades dinámicas que fortalecen el vínculo
Los números de la suerte para Tauro
Para Tauro, sus números de la suerte son "65, 8, 63, 44" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena energía en proyectos.
Salud: las recomendaciones para tu signo
Tauro, rompe la rutina y acepta la propuesta de ese amigo. Probar una actividad nueva, mejor si es al aire libre y activa, te ayudará a reducir el estrés, despejar la mente y renovar tu energía.