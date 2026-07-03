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La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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El horóscopo de este viernes para Escorpio

Para Escorpio, la ilusión por una invitación de viaje o visita puede convivir con la inquietud de no llevar el control. Focalizar en lo que está al alcance modera la ansiedad y cuida el ánimo.

Conviene dejar que otros marquen el ritmo y sostener una preparación ligera y flexible. La paciencia confiada y una alternativa sencilla hacen más llevadera la jornada.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Escorpio, en el trabajo este 2026-07-03 estarás a la espera de una invitación para un viaje o visita profesional que te ilusiona, aunque la falta de control sobre la organización pueda tenerte en vilo; mantén la serenidad, comunica tus disponibilidades y deja preparadas tareas y documentación, porque esa proactividad te dará buena imagen y te acercará a una confirmación favorable

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Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Escorpio, en el amor hoy te ilusiona una invitación para un viaje o visita, pero la falta de control sobre los detalles puede ponerte inquieto. Evita presionar; deja que el plan avance a su ritmo: un mensaje o ajuste de último momento puede acercarte a alguien o reavivar la chispa en pareja.

Compatibilidad del día: Piscis. Su sensibilidad y flexibilidad armonizan con tu intensidad y te ayudan a fluir con los cambios. Si estás soltero, podrías sentir una conexión inmediata; en pareja, favorece la confianza y los gestos espontáneos.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, sus números de la suerte son 31, 20, 79 y 51; pueden servir para elegir fechas, orientar decisiones y tentar la suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, como no controlas la organización de ese viaje, cuida tu salud mental con 5 minutos diarios de respiración profunda y una caminata ligera; prepara solo lo que depende de ti y suelta el resto para bajar la ansiedad.

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