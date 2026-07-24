Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este viernes, 24 de julio de 2026, las personas de Escorpio pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy viernes 24 de julio para Escorpio

Para Escorpio, apoyarse en alguien de confianza en asuntos de estudio puede aportar perspectiva donde hubo confusión o desencanto.

Un ritmo sereno y tiempo para asimilar permitirán que, paso a paso, se aclare la dirección adecuada.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Escorpio, hoy 2026-07-24 en el trabajo podrías sentirte confundido con una tarea de capacitación o un tema que no ves con claridad; pedir ayuda a un compañero te dará la perspectiva que necesitas. No te agobies: date tiempo para asimilarlo y, con paciencia y colaboración, avanzarás con solidez.

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Escorpio, hoy en el amor buscarás consejo y claridad; si algo te ha confundido o decepcionado, no te angusties. Date tiempo y apóyate en alguien de confianza para ver la situación con más nitidez.

Tu mayor compatibilidad durante este día será con Virgo, cuyo enfoque práctico y paciente te brindará calma. Juntos encontrarán soluciones realistas y abrirán un diálogo sincero.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, sus números de la suerte son "70, 50, 94, 41" y pueden servir para elegir fechas clave y atraer suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, cuida tu equilibrio respirando profundo, dividiendo el estudio en pasos simples y tomando pausas cortas; comparte tus dudas con alguien de confianza y realiza estiramientos suaves para despejarte y recuperar claridad.