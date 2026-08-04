El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Escorpio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este martes, 4 de agosto de 2026.

El horóscopo de este martes para Escorpio

Para Escorpio, tras una discusión que trajo tristeza y decepción, conviene dejar pasar el episodio. Reconocer que alguien no estuvo a la altura aligera la carga.

Dirigir la atención a quienes sí muestran cariño cada día eleva el ánimo. Cuidar esos vínculos y el propio bienestar devuelve serenidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Escorpio?

Para las personas de Escorpio, en el trabajo este 2026-08-04 podrían sentirse tristes y decepcionadas tras una discusión agria con alguien que no estará a la altura; déjenlo pasar y no permitan que eso eclipse su jornada. Céntrense en quienes sí las apoyan y se los demuestran a diario: ese respaldo les ayudará a recuperar el ánimo y a mantener el foco en sus tareas.

Escorpio: así te irá en el amor este martes

Escorpio, hoy podrías sentirte triste y decepcionado tras una discusión agria con alguien que no estuvo a la altura. Déjalo pasar y enfoca tu amor en quienes te demuestran su cariño cada día; allí encontrarás contención y sinceridad

Tu mayor compatibilidad durante este día será con Cáncer, que te brindará empatía y calma emocional. Su calidez te ayudará a recuperar la confianza y a vivir un momento más sereno en el amor

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte 81, 68, 8 y 57 pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones clave o probar suerte en juegos y sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio: después de la discusión, prioriza tu calma; practica respiración y descanso, suelta el rencor y rodéate de quienes te quieren. Una caminata corta o estiramientos ayudarán a liberar tensión y recuperar equilibrio.