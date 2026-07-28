Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy martes 28 de julio para Escorpio

Escorpio, hoy afronta la prueba con serenidad: escucha tu cuerpo, baja el ritmo y permite el descanso; la incomodidad cederá si fluyes con el cambio.

Deja que la naturaleza marque las reglas: hidrátate, respira profundo y no fuerces nada; adapta tus planes con flexibilidad y confía en tu fortaleza.

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Escorpio?

Escorpio, en el trabajo este 2026-07-28 podrías enfrentar una prueba o un cambio repentino que exija un esfuerzo notable; aunque te sientas incómodo o preocupado, mantén la calma, escucha a tu cuerpo y ajusta el ritmo: si te adaptas a las nuevas reglas y priorizas tu bienestar, superarás el desafío y saldrás fortalecido, con reconocimiento por tu resiliencia

Escorpio: así te irá en el amor este martes

Escorpio, en el amor pasarás una pequeña prueba hoy: podrías sentirte vulnerable por un cambio brusco de ánimo o por cansancio físico y eso te hará más sensible de lo habitual. Si expresas con honestidad lo que te inquieta y aceptas el ritmo que marca la vida, tu vínculo puede fortalecerse.

La compatibilidad más alta hoy será con Cáncer, que sabrá brindarte contención y calma ante ese esfuerzo interno; su empatía y cuidado te ayudarán a regular emociones y a recuperar seguridad. Evita choques innecesarios con signos impacientes y prioriza espacios tranquilos juntos.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, sus números de la suerte son 28, 36, 97 y 41; pueden servirles para tomar decisiones, elegir fechas clave o números en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, si hoy tu cuerpo se ve exigido o notas cambios bruscos, escúchalo: baja el ritmo, hidrátate, respira profundo y prioriza descanso suave; acepta el ajuste natural en lugar de forzarte. Si el malestar persiste, consulta a un profesional.