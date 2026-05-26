Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 26 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

escorpianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este martes para Escorpio

Escorpio, hoy te conviene ceder un poco y priorizar la armonía: si debes convivir con alguien que no te agrada, respira, escucha y evita reaccionar en caliente.

Mantén un perfil bajo y nada de ostentación, especialmente material; la discreción y la humildad reducirán tensiones y te permitirán pasar el día en paz.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Escorpio?

Escorpio, este 2026-05-26 en el trabajo te tocará ceder y colaborar con alguien que no te agrada del todo; si actúas con diplomacia, marcas límites con respeto y priorizas objetivos comunes, convertirás la tensión en acuerdos útiles y cerrarás tareas con buen resultado.

Escorpio: así te irá en el amor este martes

Escorpio: hoy el amor te pide flexibilidad. No te quedará más remedio que ceder en planes o conversaciones vinculadas a la familia política; la paciencia y el tacto serán clave para mantener la armonía, tanto si estás en pareja como si buscas abrirte a alguien nuevo.

Tu mayor compatibilidad del día será con Libra, cuyo equilibrio y diplomacia suavizarán tensiones y facilitarán acuerdos; con este signo el diálogo fluirá y podrán transformar las obligaciones familiares en un puente de unión.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte son "13, 78, 92, 16" y sirven para tomar decisiones, fijar fechas clave y elegir números en sorteos.

Salud: las recomendaciones para los escorpianos, según el horóscopo

Escorpio: si debes tratar con personas que te incomodan, protege tu paz mental con respiración 4-7-8 y pausas breves; pon límites amables, evita ostentación y libera tensión con una caminata corta después.