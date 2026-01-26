El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Escorpio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 26 de enero de 2026.

Horóscopo de hoy lunes 26 de enero para Escorpio

Para las personas del signo Escorpio, es fundamental mantener la calma ante actitudes prepotentes de amigos. En lugar de dejarse llevar por la ira o la envidia, es más beneficioso observar y aprender de sus éxitos. Cada logro ajeno puede ser una fuente de inspiración y una oportunidad para reflexionar sobre el propio camino.

Además, es recomendable enfocarse en el crecimiento personal y profesional. Aprovechar la experiencia de quienes han alcanzado metas puede abrir nuevas puertas y ofrecer valiosas ideas. La paciencia y la perseverancia son aliadas en la búsqueda del éxito propio, por lo que es esencial seguir trabajando con determinación.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Escorpio: así te irá en el amor este lunes

Hoy, las personas de Escorpio experimentarán un día lleno de emociones intensas en el amor. Es un momento propicio para dejar de lado los celos y la envidia, permitiendo que su pareja brille y disfrute de sus logros. La comunicación abierta será clave para fortalecer la relación y evitar malentendidos.

En cuanto a la compatibilidad, Escorpio se sentirá especialmente conectado con los nativos de Leo. Ambos signos pueden encontrar un equilibrio perfecto entre el apoyo mutuo y la celebración de los éxitos individuales, lo que les permitirá disfrutar de un día armonioso y lleno de pasión.

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Escorpio?

El 26 de enero de 2026, las personas de Escorpio tendrán un día productivo en el trabajo, siempre y cuando eviten la envidia hacia sus compañeros. Es un momento propicio para aprender de los éxitos ajenos y utilizar esa inspiración para impulsar su propio crecimiento profesional. Mantener una actitud positiva y abierta les permitirá aprovechar las ideas y experiencias de quienes les rodean, lo que les acercará a sus propias metas.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los escorpianos, según el horóscopo

Para los Escorpio, es fundamental cultivar la paciencia y la empatía en momentos de tensión. En lugar de dejarse llevar por la envidia o el enfado, enfóquense en su propio crecimiento personal. Aprendan de los éxitos de los demás y utilicen esa inspiración para fortalecer su salud mental y emocional. Recuerden que cada logro ajeno puede ser una oportunidad para su propio avance.

Los números de la suerte para Escorpio

Este lunes, 26 de enero de 2026,

Los números de la suerte para Escorpio son el "78, 23, 49, 67" y pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su intuición en decisiones importantes.