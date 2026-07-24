Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este viernes, 24 de julio de 2026, las personas de Capricornio pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy viernes 24 de julio para Capricornio

Capricornio, ante la incertidumbre en lo laboral o personal, avanza con método: limita tus opciones, contrasta la información y desconfía de lo que suene perfecto.

Si aún dudas, pausa y sigue tu intuición; elige el camino que te dé calma y coherencia con tus valores, aunque sea el más lento.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Capricornio?

Capricornio, este 2026-07-24 el trabajo puede sentirse nebuloso y con incertidumbre: tendrás varias opciones o caminos por elegir. Avanza con calma, revisa datos antes de decidir y prioriza lo que sostenga tus metas a largo plazo; pedir una segunda opinión te ayudará a disipar dudas y elegir con firmeza sin precipitarte.

Capricornio: así te irá en el amor este viernes

Capricornio: En el amor, el día puede sentirse nebuloso y con incertidumbre; evita decisiones impulsivas y escucha tu intuición. Si pones en orden tus prioridades y avanzas paso a paso, hacia la tarde surgirá claridad para expresar lo que sientes con seguridad.

Compatibilidad: Hoy conectas especialmente bien con Virgo, quien te aporta enfoque y pragmatismo para elegir entre múltiples caminos; juntos convierten la confusión en acuerdos concretos y estables.

Los números de la suerte para Capricornio

Los números de la suerte para Capricornio son "10, 60, 79, 82" y pueden servir como guía en decisiones importantes y para elegir en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, ante la incertidumbre de hoy, cuida tu bienestar con pausas de respiración, una caminata breve y desconexión de estímulos; así calmas el cuerpo, aclaras la mente y escuchas tu intuición antes de elegir.