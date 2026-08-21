Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 21 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este viernes para Capricornio

Capricornio, hoy no es momento de cambios ni de ponerte reivindicativo. Mantén la calma y evita entrar en discusiones.

Deja que las cosas caigan por su propio peso. Con serenidad, los demás reconocerán que tus planteamientos son acertados.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Capricornio?

Capricornio, en el trabajo este 2026-08-21 conviene mantener un perfil bajo: no es momento de cambios ni de reivindicaciones; céntrate en tareas rutinarias, evita discusiones y lleva la jornada con calma para que todo fluya sin contratiempos

Capricornio: así te irá en el amor este viernes

Capricornio, hoy en el amor te irá mejor si mantienes la calma: no es momento de cambios ni de exigir nada. Evita discusiones, escucha más y apuesta por detalles sencillos; si hay temas delicados, pospónlos.

Tu mayor compatibilidad del día será con Tauro, que aporta estabilidad y paciencia. Con esa energía, podrán disfrutar de un clima afectivo sereno y sin fricciones, priorizando planes tranquilos y comunicación suave.

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, los números de la suerte 56, 29, 2 y 96 pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, hoy prioriza la calma: respira profundo, realiza actividad suave como estiramientos o una caminata, hidrátate y evita discusiones; pospone cambios y decisiones grandes para proteger tu equilibrio mental y físico.