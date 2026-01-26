Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 26 de enero de 2026, las personas de Capricornio pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este lunes para Capricornio

Las personas del signo Capricornio pueden encontrar en la amistad un pilar fundamental en su vida, aunque a veces les resulte complicado establecer vínculos profundos. Es recomendable que, al enfrentar el día, se enfoquen en ofrecer su apoyo a aquellos amigos que lo necesiten, ya que su lealtad y disposición son cualidades que los definen.

Si surge la oportunidad de que alguien intente acercarse más de lo habitual, es posible que una conversación sobre compromisos serios, como el matrimonio, sirva para establecer límites. De esta manera, Capricornio puede mantener su espacio personal sin conflictos, permitiendo que las relaciones fluyan de manera más cómoda.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Capricornio: así te irá en el amor este lunes

Las personas de Capricornio tendrán un día favorable en el amor, donde la conexión emocional se fortalecerá. Aunque les cuesta mantener amistades íntimas, hoy podrán abrirse un poco más, lo que les permitirá crear lazos más profundos con su pareja o alguien especial.

En cuanto a la compatibilidad, los Capricornio se sentirán más alineados con los signos de Tauro y Virgo. Estos signos de tierra compartirán su enfoque práctico y su deseo de estabilidad, lo que facilitará una relación armoniosa y duradera.

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Capricornio?

Las personas de Capricornio tendrán un año laboral interesante el 2026-01-26. Aunque les cuesta mantener amistades íntimas, su lealtad brillará cuando un colega necesite apoyo. Este año, alguien intentará acercarse más a ellos, lo que podría abrir nuevas oportunidades de colaboración y fortalecer lazos en el entorno laboral.

Salud: las recomendaciones para los capricornianos, según el horóscopo

Capricornio, es importante que cuides tu salud mental cultivando relaciones significativas. Aunque te cueste mantener amistades íntimas, no subestimes el poder de una conexión genuina. Dedica tiempo a tus amigos y no temas abrirte un poco más; esto puede fortalecer tu bienestar emocional y ayudarte a sentirte más equilibrado.

Los números de la suerte para Capricornio

Este lunes, 26 de enero de 2026, los números de la suerte para Capricornio, "54, 28, 73, 49", pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida personal y profesional.