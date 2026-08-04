Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 4 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

cancerianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy martes 4 de agosto para Cancer

Para Cáncer, el día se encauza mejor al sopesar las consecuencias antes del paso final, con especial atención al clima del hogar.

Si tras esa mirada al entorno familiar la convicción persiste, avanzar con calma y coherencia favorece la armonía.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Cancer?

Para Cancer, en el trabajo este 2026-08-04 conviene actuar con cautela: antes de dar el paso final, sopesa las consecuencias de esa decisión y cómo podrían repercutir en tu entorno familiar; si indagas bien y ajustas tu plan, evitarás tropiezos y afianzarás tu posición

Cancer: así te irá en el amor este martes

Para Cáncer, hoy el amor pide prudencia: antes de dar un paso definitivo, sopesa bien las consecuencias y observa cómo podría afectar a tu entorno familiar. Una conversación serena en casa puede aclarar dudas y evitar decisiones impulsivas.

La compatibilidad del día se inclina hacia Tauro, signo que brinda calma, lealtad y sentido de hogar, justo lo que necesitas para sentirte seguro. Con Tauro, los planes prosperan si avanzan despacio y con realismo.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Cancer

Los números de la suerte de Cáncer son 28, 64, 84 y 33 y pueden servirles para elegir fechas favorables, tomar decisiones clave y atraer buena energía.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Cáncer, antes de introducir un nuevo hábito de bienestar, sopesa sus consecuencias y cómo impactará en tu familia; coméntalo con ellos. Si tras esa indagación te sientes tranquilo y claro, da el paso con sencillez: sueño regular, comidas nutritivas y un momento diario de calma (respiración o paseo).