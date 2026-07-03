En esta noticia

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 3 de julio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

acuarianos

amor, la salud y el trabajo

Te puede interesar

Cierran Banco Agrario y Bancolombia: la entidad financiera permanecerá inactiva durante dos días en todo el país

Te puede interesar

Tras años de retrasos, el Gobierno pone en marcha la ampliación de la autopista Norte que beneficiará a cinco municipios

El horóscopo de este viernes para Acuario

En Acuario, la jornada se beneficia de humildad y cooperación; resulta más valioso el trabajo sereno que cualquier gesto de superioridad.

Pausas breves y respiración consciente ayudan a templar el mal humor, evitando que terceros reciban descargas injustas.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Acuario?

En el trabajo, Acuario, este 2026-07-03 mantén un perfil humilde y evita querer demostrar superioridad; controla el mal humor para no descargarlo en otros. La prudencia y la cooperación te permitirán sortear tensiones y cerrar el día con equilibrio, sin conflictos innecesarios.

Te puede interesar

Ya está confirmado | El Gobierno modificó la jornada laboral y todos laborarán 42 horas por semana en 2026

Acuario: así te irá en el amor este viernes

Acuario, hoy el amor fluirá si evitas competir o querer tener la última palabra; no descargues el estrés laboral en tu vínculo y modera ese mal humor para escuchar y ceder un poco.

Tu compatibilidad destacada del día es con Libra, que aportará equilibrio y diálogo sereno; con este signo podrás encontrar acuerdos sin confrontar y disfrutar de una calma reparadora.

Los números de la suerte para Acuario

Los números de la suerte de Acuario son 33, 88, 39 y 89; úsalos para elegir fechas, tomar decisiones y probar suerte.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Acuario, prioriza tu calma hoy: practica respiración profunda, toma breves pausas y canaliza el mal humor con una caminata suave o estiramientos; evita confrontaciones y cualquier gesto de superioridad. Hidrátate y responde con amabilidad para proteger tu bienestar mental y tus relaciones.

Te puede interesar

Despega el avión de combate furtivo más avanzado del mundo: el caza que reconfigura el poder militar y el orgullo de esta nación