Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 15 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 602,56 pesos colombianos.

En la última semana, el Real retrocedió -1.06% y en el último año acumuló una caída de -11.76%, confirmando una tendencia bajista en su cotización.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.55%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.80%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró sesgo bajista: inicio estable, breve repunte, tres caídas seguidas, dos días de pausa, nuevo retroceso y cierre con leve recuperación, dejando balance negativo.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 15 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 60256.3205658874 pesos colombianos; 200 reales cuestan 120512.6411317748 pesos y 500 reales cuestan 301281.602829437 pesos, considerando un valor por unidad de 602.563205658874 pesos colombianos.