Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 15 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.579,32 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 2.54%, pero en el último año registra una variación de -16.78%, evidenciando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 36.51%, considerablemente mayor que la volatilidad anual del 22.49%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró vaivenes: comenzó con dos alzas, luego una baja, repuntó, encadenó tres caídas, rebotó, volvió a ceder y cerró con una subida; balance equilibrado con cinco subidas y cinco bajadas, sin jornadas estables.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar una mayor confianza en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 15 de septiembre de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor de 3579.3201 pesos colombianos por euro, deberán pagar 357932.01 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 715864.02 pesos colombianos y 500 euros, 1789660.05 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: