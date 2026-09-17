Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 17 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 605,93 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización subió 4.20% en la última semana, pero cayó -12.80% en el último año, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.53%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En las últimas 3 sesiones, el Real se apreció frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real inició con un leve avance, encadenó tres caídas, pasó por dos jornadas estables y otra baja y cerró con tres alzas consecutivas, concluyendo con impulso alcista pese a la volatilidad.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: