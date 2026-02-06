Este viernes, 6 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 704.2151 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,34%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.37%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.35%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de fluctuaciones, donde se mantuvo estable en varias ocasiones. Sin embargo, la tendencia general parece indicar una leve disminución en su valor, lo que podría generar preocupación entre los inversores. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 17.60%, es mayor que la volatilidad anual del 15.07%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,421,506.30 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,843,012.60 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 352,107,531.50 pesos colombianos.