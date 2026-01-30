Este viernes, 30 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 699.39026 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,05%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.54%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.71%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que no lograron revertir la caída general. La estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 49.40%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 14.93%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,939,025.55 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,878,051.10 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 349,695,127.75 pesos colombianos.