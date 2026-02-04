Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 691.8178 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,13%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -5.05%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunos momentos de estabilidad y un ligero aumento en ciertos días. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.92%, es menor que la volatilidad anual del 14.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,181.78 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,363.56 pesos y 500 reales tendrá un costo de 345,908.90 pesos.