Este martes, 17 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 698.37445 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,84%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.18%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos y una estabilidad momentánea. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos predominan, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.63%, es menor que la volatilidad anual del 15.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,837,443.52 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,674,887.04 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 349,187,217.60 pesos colombianos.