Este lunes, 9 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 706.804 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,83%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.61%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.58%. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el medio del período y una estabilidad al final. Esto sugiere una fluctuación moderada, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo momentos de recuperación que podrían indicar un posible cambio en la tendencia si se mantienen. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 22.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 15.16%. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,680.40 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,360.80 pesos y 500 reales tendrá un costo de 353,401.99 pesos.