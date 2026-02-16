Este lunes, 16 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 701.4682 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,36%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.75%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.25%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días reflejan una disminución en su valor, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 4.67%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,146.82 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,293.64 pesos y 500 reales tendrá un costo de 350,734.10 pesos.