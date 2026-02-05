Este jueves, 5 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 702.695 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,02%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.16%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.05%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos significativos. A pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en su valor. En general, la tendencia parece indicar una inestabilidad en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.48%, es menor que la volatilidad anual del 14.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,269.50 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,539.00 pesos y 500 reales tendrá un costo de 351,347.50 pesos.